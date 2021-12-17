STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 332 PM EST FRI DEC 17 2021 /232 PM CST FRI DEC 17 2021/ TONIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 24 TO 31. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS PRIMARILY NEAR AND ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 6 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR EARLY. HIGHS 24 TO 32. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST. LOWS 15 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST. BREEZY. HIGHS 25 TO 36...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS TO UPPER TEENS...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 24...WARMEST EAST HALF. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY EAST. LOWS IN THE SINGLE DIGITS TO UPPER TEENS...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 16 TO 24.