2022-2023 All-UP Girls Basketball Awards

Miss Basketball: Isabella Hebert, Hancock

Division 1-3 Player of the Year: Isabella Hebert, Hancock

Division 4 Player of the Year: Leah French, Engadine

Division 1-3 Coach of the Year: Mike O’Donnell, Negaunee

Division 4 Coach of the Year: Tyler Larson, Baraga

Division 1-2 Team of the Year: Sault Ste. Marie

Division 3 Team of the Year: Hancock

Division 4 Team of the Year: Baraga

Dream Team:

Isabella Hebert, Hancock, Sr.

Ella Mason, Negaunee, Jr.

Kate Borseth, Ewen-Trout Creek, Sr.

Leah French, Engadine, Sr.

Keira Maki, Escanaba, Jr.

Division 1-3 First Team:

Jenna Maki, Ishpeming, Jr.

Claire Erickson, Sault Ste. Marie, Sr.

Danica Shamion, West Iron County, Jr.

Lauren Zawada, Bark River-Harris, Jr.

Mari Bink, Escanaba, Sr.

Division 1-3 Second Team:

Meghan Trewhella, Houhgton, Sr.

Lena Pleaugh, Gwinn, Sr.

Megan Marta, Westwood, Jr.

Stella Wickstrom, Houghton, Sr.

Lillie Johnson, Gladstone, Fr.

Anna Axtell, Menominee, Jr.

Meghan MacPhee, Marquette, Sr.

Kenzie Bell, Sault Ste. Marie, Sr.

Nina Bower, Bark River-Harris, Soph.

Anja Kleiman, Iron Mountain, Sr.