2021 UPSSA All-U.P. 8-Player teams announced

2021 All-U.P. Football Team Awards 8-Player

Offensive Player of the Year

Luke Gorzinski, North Central



Defensive Player of the Year

Wyatt Raab, North Central



Team of the Year

North Central Area Jr./Sr. High



Coach of the Year:

Leo Gorzinski, North Central



Mitchell Snyder Lineman of the Year:

Lane Nehring, North Central



8-Player Dream Team Offense

L: Lane Nehring, North Central

L: Timmy Bendick, Forest Park

QB: Luke Gorzinski, North Central

RB: Sam Mckissack, Forest Park

RB: Josh Sullivan, Pickford

WR/E: Carter Johnson, Rapid River

WR/E: Eric Edwards, Newberry

Athlete: E.J. Suggitt, Rudyard

Athlete: Jaden Borseth, Ontonagon



8-Player Dream Team Defense

L: Wyatt Raab, North Central

L: Mason Totzke, Ontonagon

DE: Micaiah Peramaki, Munising

DE: Eric Abramson, Ontonagon

LB: Chase Carlson, Norway

LB: Johnny Nutkins, Newberry

DB: James Milkey, Lake Linden-Hubbell

DB: Tate Besteman, Rudyard



8-Player Dream Team Special Teams

K: Jaden Walters, North Central

P: Aiden Richards, Norway

RET: Alex Naser, North Central

8-Player First Team Offense

L: George Edington, Pickford

L: Devon Groleau, Stephenson

QB: Connor Rintamaki, Newberry

RB: Jestin Matusewic, Ironwood

RB: Ben Tampas, Lake Linden-Hubbell

WR/E: Alex Naser, North Central

WR/E: Jesse Duran, Munising

Athlete: Zach Frusti, Superior Central



8-Player First Team Defense

DL: Zach Burton, Newberry

DL: Kirby Koskela, Lake Linden-Hubbell

DL: Damyn Smith, Rapid River

DL: Brayden Altoft, Pickford

LB: Jacob Mattson, Munising

LB: Maximus Mattson, North Dickinson

DB: Marco Juarez, Newberry

DB: Lucas Swetich, Superior Central



8-Player First Team Special Teams

K: Jacob Nolan, Rudyard

P: Ben Molag, Superior Central

RET: Mathew Rahilly, Newberry



8-Player Special Mentions

Ashton Wymer, Munising

Blake Lundquist, Rapid River

Josiah Peramaki, Munising

Cam Peterson, Rudyard

Aidan Bickel, Rudyard

Marcus Sutherland, Lake Linden-Hubbell

Matthew Rahilly, Newberry

Cason Smith, Cedarville

Niko Gibellina, Stephenson

Cody Dabb, Ironwood



8-Player Honorable Mentions

Nathaniel Barnes, Carney-Nadeau

Troy Corrigan, Lake Linden-Hubbell

Canaan Elson, Stephenson

Drew French, Engadine

Max Nason, North Central

A.J. Richmond, Superior Central

Joe Smith, Rapid River

Will Curtis, Forest Park

Colt Glasheen, North Dickinson

Spencer Coldrun, Stephenson

Zach Harrison, Pickford

Peyton Imhoff, Carney-Nadeau

Carter Tietz, North Central

Caden Tietz, North Central

Ean Brady, Rudyard

Tommy Udd, Gogebic

Jack Martella, Gogebic