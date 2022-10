GREAT LAKES 8 EAST ALL CONFERENCE AWARDS

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Josiah Peramaki, Munising

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Jacob Mattson, Munising

COACH OF THE YEAR: Matt Mattson, Munising

TEAM OF THE YEAR: Munising



1st Team All Conference

QB: Kane Nebel, Munising

RB: Josiah Peramaki, Munising

RB: Brayden Altoft, Pickford

WR: Matthew Rahilly, Newberry

WR: Carter Johnson, Rapid River

HYBRID: Cam Petersen, Jr Rudyard

OL: Riley Murk, Munisng

OL: Blake Doke, Newberry

OL: Ty Norris, Cedarville-DeTour



LB: Zach Burton, Newberry

LB: Jacob Mattson, Munsing

LB: Garrett Orsborne, Pickford

LB: Mike Perkins, Cedarville/DeTour

DL: Eli Sprague, Rudyard

DL: Ashton Wymer, Munising

DE: Cam Petersen, Rudyard

DE: Gabe Luck, Newberry

DB: Marco Juarez, Newberry

DB: Aiden Bickel, Rudyard

DB: Kane Nebel, Munising

Hybrid: Micaiah Peramaki, Munising



K: Jacob Nolan, Rudyard

P: Cason Smith, Cedarville/DeTour

Ret: Aiden Bickel, Rudyard



2nd Team All Conference

QB: Cason Smith, Cedarville-DeTour

RB: Marco Juarez, Newberry

RB: Mike Perkins, Cedarville-DeTour

WR: Aiden Bickel, Rudyard

WR: Hossak Sweeney, Cedarville-DeTour

HYBRID: Seth Miller, Pickford

HYBRID: Lucas Swetich, Superior Central

OL: Grady Smith, Rapid River

OL: Garrett Orsborne, Pickford

OL: Jesse Zeeryp, Rudyard

LB: Carter Johnson, Rapid River

LB: Perrson McKeage, Engadine

LB: Emmett Vining, Superior Central

DL: Ethan Pavey, Newberry

DL: Hayden Rader, Pickford

DE: Brayden Altoft, Pickford

DE: Reagan Bowerman, Munising

DB: Cale Maciag, Pickford

DB: Connor Hall, Engadine

HYBRID: Matthew Rahilly, Newberry

K: Hunter Cameron, Engadine

Ret: Wyatt Kulik, Superior Centra