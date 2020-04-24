LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/24/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
413 PM EDT FRI APR 24 2020 /313 PM CDT FRI APR 24 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33...COOLEST INTERIOR CENTRAL
AND EAST.

SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO
59..COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 23 TO 33...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 42 TO 60...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY NIGHT...CLEAR IN THE EVENING...THEN INCREASING CLOUDS FROM
THE WEST OVERNIGHT. LOWS 26 TO 38...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND
EAST.

MONDAY...CLOUDING OVER. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST AND
CENTRAL. HIGHS 47 TO 60...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN.

TUESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. LOWS 35 TO 42. HIGHS 49 TO
60...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. BLUSTERY AND COOLER. LOWS 36 TO 43.
HIGHS IN THE 40S TO LOWER 50S...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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