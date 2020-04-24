LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 413 PM EDT FRI APR 24 2020 /313 PM CDT FRI APR 24 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 59..COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 23 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 42 TO 60...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY NIGHT...CLEAR IN THE EVENING...THEN INCREASING CLOUDS FROM THE WEST OVERNIGHT. LOWS 26 TO 38...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. MONDAY...CLOUDING OVER. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST AND CENTRAL. HIGHS 47 TO 60...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. TUESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. LOWS 35 TO 42. HIGHS 49 TO 60...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. WEDNESDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. BLUSTERY AND COOLER. LOWS 36 TO 43. HIGHS IN THE 40S TO LOWER 50S...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.