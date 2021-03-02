LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/2/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
408 PM EST TUE MAR 2 2021 /308 PM CST TUE MAR 2 2021/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR SOUTHERN
SCHOOLCRAFT COUNTY UNTIL 10 PM EST THIS EVENING...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT MIXED
PRECIPITATION WEST AND NORTH CENTRAL...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 19
TO 27.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW
SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE IN THE MORNING WEST AND NORTH CENTRAL.
HIGHS 26 TO 39...WARMEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 5 ABOVE TO
18...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 36...WARMEST ALONG THE
WISCONSIN BORDER.

FRIDAY INTO SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS FROM SINGLE DIGITS ABOVE
ZERO INTERIOR WEST TO AROUND 20 NEAR THE GREAT LAKES SHORES. HIGHS
30 TO 43...WARMEST ALONG THE WISCONSIN BORDER.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY AND MILD. LOWS 15 TO 26. HIGHS 40 TO
51...WARMEST WEST HALF.

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