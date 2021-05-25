LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 439 PM EDT TUE MAY 25 2021 /339 PM CDT TUE MAY 25 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS THROUGH MIDNIGHT. A FEW THUNDERSTORMS MAY BE SEVERE. LOWS 48 TO 54...WARMEST IN THE SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN CLEARING. COOLER. HIGHS AROUND 60 IN THE SOUTH CENTRAL AND 40S IN THE NORTH. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. COLDER. AREAS OF FROST. LOWS 30 TO 36...COLDEST INTERIOR WEST THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 55...WARMEST NEAR THE WISCONSIN BORDER. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. AREAS OF FROST. LOWS 36 TO 42 EXCEPT 30 TO 36 INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 50 TO 60...WARMEST NEAR THE WISCONSIN BORDER. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. AREAS OF FROST. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS 60 TO 66. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 42. HIGHS 66 TO 72.