LOCAL 3 WEDNESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/24/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
401 PM EDT WED MAR 24 2021 /301 PM CDT WED MAR 24 2021/

TONIGHT...CLOUDY. PATCHY FOG THIS EVENING. SCATTERED RAIN
SHOWERS...ENDING BY MIDNIGHT MOST AREAS...BUT TRANSITIONING TO
SNOW SHOWERS FOR THE KEWEENAW AND FAR WEST. LOWS 24 TO 30.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND COOLER. HIGHS 32 TO 38.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
20 TO 26.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 32
TO 38.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS
42 TO 48.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. COOLER. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
20 TO 26. HIGHS 36 TO 42.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS IN THE UPPER 40S.

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