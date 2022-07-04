STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
252 PM EDT MON JUL 4 2022 /152 PM CDT MON JUL 4 2022/

TONIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS DIMINISHING
OVERNIGHT. PATCHY FOG. LOWS 52 TO 66...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

TUESDAY...DECREASING CLOUDS. HIGHS 61 TO 77...WARMEST SOUTH
CENTRAL AND COOLEST BY LAKE SUPERIOR.

TUESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG. LOWS MOSTLY IN THE 50S.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 65 TO 78...COOLEST BY LAKE
SUPERIOR.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 72 TO 80.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 66 TO 78...COOLEST
BY LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS MOSTLY IN THE
70S.