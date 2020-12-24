LOCAL 3 CHRISTMAS EVE WEATHER FORECAST 12/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 427 PM EST THU DEC 24 2020 /327 PM CST THU DEC 24 2020/ ...WINTER STORM WARNING AND WINTER WEATHER ADVISORIES CONTINUE FOR THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS TONIGHT... TONIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 2 TO 14 ABOVE...COLDEST WEST. CHRISTMAS DAY...SCATTERED SNOW SHOWERS WEST NEAR LAKE SUPERIOR. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL IN THE MORNING AND EAST THROUGH THE DAY. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 17 TO 25. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...ESPECIALLY ACROSS EASTERN UPPER MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 ABOVE TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR DIMINISHING FROM WEST TO EAST. LOWS 8 TO 21 ABOVE. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL BY AFTERNOON. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 23 TO 32. MONDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 19 ABOVE...COLDEST WEST. HIGHS 10 TO 21...COLDEST WEST. TUESDAY...BECOMING WARMER AND PARTLY CLOUDY. LOWS FROM 6 BELOW OVER THE INTERIOR WEST TO THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO NEAR THE GREAT LAKES AND EAST. HIGHS 19 TO 25.