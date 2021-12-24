STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 425 PM EST FRI DEC 24 2021 /325 PM CST FRI DEC 24 2021/ TONIGHT...A CHANCE OF LIGHT RAIN OR DRIZZLE EAST HALF IN THE EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 32...WARMEST EAST. CHRISTMAS DAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 23 TO 33...WARMEST EAST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW. LOWS 10 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW DEVELOPING SUNDAY NIGHT. HIGHS 25 TO 33. SUNDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW IN THE EVENING, THEN SNOW LIKELY OVERNIGHT. LOWS IN THE UPPER TEENS. MONDAY...SNOW...DIMINISHING IN THE AFTERNOON. LOWS 17 TO 25. HIGHS 32 TO 37. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW BY EVENING. LOWS 10 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 33. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW. HIGHS IN THE MID TO UPPER 20S...COLDEST INTERIOR WEST.