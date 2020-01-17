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LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/17/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
400 PM EST FRI JAN 17 2020 /300 PM CST FRI JAN 17 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WINTER STORM WARNINGS IN EFFECT
TONIGHT INTO SUNDAY...

TONIGHT...BLUSTERY WITH SNOW DEVELOPING. LOWS 16 TO 25.

SATURDAY...SNOW...HEAVY AT TIMES OVER THE WEST. HIGHS 27 TO 32.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS...ESPECIALLY IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND SNOW BELT REGIONS. LOWS 3 TO 22...COLDEST IN THE FAR
WEST ALONG THE WISCONSIN BORDER.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND SNOW BELT REGIONS. HIGHS IN THE 20S.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORRTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 TO 20 ABOVE...COLDEST IN THE
INTERIOR WEST HALF.

MARTIN LUTHER KING JR DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE
OF SNOW SHOWERS IN THE EAST. HIGHS 16 TO 24.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 1 TO 18...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS IN THE 20S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY AND WARMER. LOWS 12 TO 21. HIGHS 30 TO
35.

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