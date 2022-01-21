STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EST FRI JAN 21 2022 /227 PM CST FRI JAN 21 2022/ ...WIND ADVISORY AND WINTER WEATHER ADVISORY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY FOR PARTS OF CENTRAL AND EASTERN UPPER MICHIGAN... TONIGHT...BLUSTERY. SNOW DEVELOPING ALONG WITH PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 6 TO 14. SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12 TO 22. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 8 TO 16. SUNDAY NIGHT...SNOW LIKELY. LOWS 3 BELOW TO 8 ABOVE...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 14 TO 20. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 7 BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 1 TO 10. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS EARLY. LOWS 19 BELOW TO 2 ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 15. $$ 07