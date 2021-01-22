LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/22/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
355 PM EST FRI JAN 22 2021 /255 PM CST FRI JAN 22 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR LAKE EFFECT SNOW IN EFFECT FOR
PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN THROUGH THIS EVENING...

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR LAKE EFFECT SNOW IN EFFECT FOR THE
KEWEENAW PENINSULA TONIGHT INTO SATURDAY...


TONIGHT...SNOW SHOWERS IN THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND COLD. LOWS RANGING FROM 7 BELOW ZERO
OVER THE INTERIOR WEST TO 8 TO 15 ABOVE NEAR LAKE SUPERIOR AND EAST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS IN THE WEST
WIND SNOW BELTS. HIGHS 20 TO 25.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW AFTER MIDNIGHT
WEST AND CENTRAL. LOWS 10 TO 19.

SUNDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW WEST...SNOW LIKELY CENTRAL AND
EAST. HIGHS 24 TO 31.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW
EAST...MAINLY IN THE EVENING. LOWS RANGING FROM 6 ABOVE INTERIOR WEST
TO AROUND 20 ABOVE NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORE EAST OF MARQUETTE.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTH WINDS SNOW BELTS. HIGHS 18 TO 28...COOLEST WEST.

TUESDAY AND WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW
SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 TO 18 ABOVE. HIGHS
20 TO 27.

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