LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/24/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
443 PM EST FRI JAN 24 2020 /343 PM CST FRI JAN 24 2020/

TONIGHT...OCCASIONAL SNOW...POSSIBLY MIXED WITH DRIZZLE OR FREEZING
DRIZZLE AT TIMES. AREAS OF FOG. HIGHS 32 TO 36. LOWS AROUND 31.

SATURDAY...OCCASIONAL SNOW...ESPECIALLY IN THE MORNING. THE SNOW
MAY MIX WITH DRIZZLE OR FREEZING DRIZZLE. HIGHS 32 TO 35.

SATURDAY NIGHT...SNOW LIKELY NORTH AND A CHANCE OF SNOW SOUTH. THE
SNOW MAY BE MIXED WITH DRIZZLE OR FREEZING DRIZZLE...MAINLY SOUTH AND
EAST. CLOUDY. LOWS 27 TO 32.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW IN THE MORNING NORTH CENTRAL AND EAST.
HIGHS. CLOUDY. 30 TO 36.

SUNDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 22 TO 28.

MONDAY AND TUESDAY...CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 28 TO 35.

.WEDNESDAY....MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 25. HIGHS 30 TO 35.

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