LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/29/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
314 PM EST FRI JAN 29 2021 /214 PM CST FRI JAN 29 2021/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW
WEST LATE. LOWS 7 BELOW ZERO TO 15 ABOVE...COLDEST FAR EAST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF. HIGHS 22
TO 30.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST AND
SOUTH. LOWS 13 TO 25...COLDEST FAR EAST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST AND SOUTH EARLY.
HIGHS 24 TO 31.

SUNDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 12 TO 20.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 32.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 22...COLDEST IN THE
INTERIOR. HIGHS 29 TO 34.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 18. HIGHS 30 TO 37.

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