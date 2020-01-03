LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/3/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
416 PM EST FRI JAN 3 2020 /316 PM CST FRI JAN 3 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE SNOW SHOWERS AND FREEZING
DRIZZLE IN THE NORTHWEST TO NORTH WIND SNOW BELTS...MAINLY AFTER
MIDNIGHT. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND
FREEZING DRIZZLE IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE
MORNING. HIGHS 25 TO 30.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW OVER
THE KEWEENAW LATE. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR CENTRAL.

SUNDAY...LIGHT SNOW BECOMING LIKELY. BECOMING BLUSTERY LATE. HIGHS
29 TO 34.

SUNDAY NIGHT AND MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO
NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY
CLOUDY. LOWS 16 TO 24...COLDEST WEST. HIGHS IN THE 20S.

TUESDAY...SNOW BECOMING LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. A CHANCE OF
SNOW ELSEWHERE. CLOUDY. LOWS 10 TO 20...COLDEST INTERIOR WEST HALF.
HIGHS 18 TO 27...COLDEST WEST.

WEDNESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 2 TO 10 ABOVE. HIGHS 16 TO 23.

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