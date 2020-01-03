LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/3/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 416 PM EST FRI JAN 3 2020 /316 PM CST FRI JAN 3 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE IN THE NORTHWEST TO NORTH WIND SNOW BELTS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 25 TO 30. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW OVER THE KEWEENAW LATE. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR CENTRAL. SUNDAY...LIGHT SNOW BECOMING LIKELY. BECOMING BLUSTERY LATE. HIGHS 29 TO 34. SUNDAY NIGHT AND MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 24...COLDEST WEST. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY...SNOW BECOMING LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. A CHANCE OF SNOW ELSEWHERE. CLOUDY. LOWS 10 TO 20...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 18 TO 27...COLDEST WEST. WEDNESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 10 ABOVE. HIGHS 16 TO 23.