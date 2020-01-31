LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/31/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 402 PM EST FRI JAN 31 2020 /302 PM CST FRI JAN 31 2020/ TONIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE. LOWS IN THE 20S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE. HIGHS IN THE 30S. SATURDAY NIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE. LOWS 25 TO 31. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF DRIZZLE...ESPECIALLY IN THE EAST AND THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. HIGHS 37 TO 42. SUNDAY NIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF A WINTRY MIX IN THE EAST AND THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. LOWS 21 TO 31. MONDAY...CLOUDY. HIGHS 27 TO 35. TUESDAY...CLOUDY. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 20S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE SNOW SHOWERS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S.