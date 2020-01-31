LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/31/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
402 PM EST FRI JAN 31 2020 /302 PM CST FRI JAN 31 2020/

TONIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING
DRIZZLE. LOWS IN THE 20S.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING
DRIZZLE. HIGHS IN THE 30S.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND
FREEZING DRIZZLE. LOWS 25 TO 31.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF DRIZZLE...ESPECIALLY
IN THE EAST AND THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. HIGHS 37 TO 42.

SUNDAY NIGHT...CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF A WINTRY MIX IN THE
EAST AND THE TIP OF THE KEWEENAW PENINSULA. LOWS 21 TO 31.

MONDAY...CLOUDY. HIGHS 27 TO 35.

TUESDAY...CLOUDY. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 20S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE SNOW SHOWERS. LOWS IN
THE SINGLE DIGITS AND TEENS. HIGHS IN THE 20S.

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