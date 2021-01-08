LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 419 PM EST FRI JAN 8 2021 /319 PM CST FRI JAN 8 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY FAR EAST. PATCHY FOG WEST HALF AND FAR EAST. LOWS 13 TO 29...COLDEST INTERIOR FAR WEST AND FAR EAST...WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG IN THE MORNING WEST HALF AND FAR EAST. HIGHS 28 TO 34. LOWS 13 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. SUNDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL. MOSTLY CLOUDY EAST. HIGHS 30 TO 35. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST HALF AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 34. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 25...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS 30 TO 35. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 25. HIGHS 33 TO 38.