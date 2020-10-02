LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/2/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 430 PM EDT FRI OCT 2 2020 /330 PM CDT FRI OCT 2 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN AND SNOW SHOWERS THIS EVENING CENTRAL AND ACROSS THE KEWEENAW. ISOLATED RAIN AND SNOW SHOWERS OVERNIGHT ACROSS THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR NORTH CENTRAL. LOWS 26 TO 36...COOLEST IN THE INTERIOR. SATURDAY...ISOLATED TO SCATTERED RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 50. SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS NORTH AND EAST IN THE MORNING. HIGHS 47 TO 52. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 38...COOLEST INTERIOR CENTRAL. MONDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 55 TO 61. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS 58 TO 63. WEDNESDAY...BREEZY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS NORTH AND EAST IN THE MORNING. LOWS IN THE 40S. HIGHS IN THE 50S. $$ ROLFSON