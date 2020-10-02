LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/2/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
430 PM EDT FRI OCT 2 2020 /330 PM CDT FRI OCT 2 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN AND SNOW SHOWERS THIS
EVENING CENTRAL AND ACROSS THE KEWEENAW. ISOLATED RAIN AND SNOW
SHOWERS OVERNIGHT ACROSS THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR NORTH
CENTRAL. LOWS 26 TO 36...COOLEST IN THE INTERIOR.

SATURDAY...ISOLATED TO SCATTERED RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE
AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 50.

SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY.
LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST HALF.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS NORTH AND
EAST IN THE MORNING. HIGHS 47 TO 52.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 38...COOLEST INTERIOR
CENTRAL.

MONDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 55 TO 61.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS 58 TO 63.

WEDNESDAY...BREEZY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS NORTH AND EAST IN THE MORNING. LOWS IN THE 40S. HIGHS IN THE
50S.

$$

ROLFSON

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories