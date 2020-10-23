LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/23/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
455 PM EDT FRI OCT 23 2020 /355 PM CDT FRI OCT 23 2020/

TONIGHT...RAIN AND SNOW SHOWERS EARLY EAST HALF. OTHERWISE...
SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT
SNOW BELTS. THE SNOW SHOWERS WILL BE MIXED WITH RAIN ALONG THE
LAKESHORE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE WEST
TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. PRECIPITATION DIMINISHING
WEST IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 40...COLDEST
INTERIOR WEST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR. LOWS 18 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY WEST. RAIN AND SNOW SHOWERS
BECOMING LIKELY CENTRAL AND EAST. HIGHS 33 TO 41...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...THEN DIMINISHING
OVERNIGHT EXCEPT NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 19 TO 30...COOLEST
INTERIOR WEST.

MONDAY...SNOW AND RAIN SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN
THE 30S.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 10 ABOVE TO 27...COLDEST INTERIOR
WEST HALF. HIGHS IN THE 30S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 35 TO 42.

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