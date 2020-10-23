LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 455 PM EDT FRI OCT 23 2020 /355 PM CDT FRI OCT 23 2020/ TONIGHT...RAIN AND SNOW SHOWERS EARLY EAST HALF. OTHERWISE... SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. THE SNOW SHOWERS WILL BE MIXED WITH RAIN ALONG THE LAKESHORE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. PRECIPITATION DIMINISHING WEST IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 40...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 18 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY WEST. RAIN AND SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY CENTRAL AND EAST. HIGHS 33 TO 41...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE EVENING...THEN DIMINISHING OVERNIGHT EXCEPT NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 19 TO 30...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...SNOW AND RAIN SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 10 ABOVE TO 27...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS IN THE 30S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 35 TO 42.