LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/29/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
349 PM EDT FRI OCT 29 2021 /249 PM CDT FRI OCT 29 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WEST HALF...BECOMING PARTLY CLOUDY EAST
HALF. LOWS 38 TO 48...COOLEST FAR WEST AND FAR EAST.

SATURDAY...MILD. BECOMING PARTLY CLOUDY WEST HALF. PARTLY CLOUDY
EAST HALF. HIGHS 53 TO 58.

SATURDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST
OVERNIGHT. LOWS 33 TO 42.

SUNDAY...BREEZY...ESPECIALLY ACROSS THE KEWEENAW AND NEAR LAKE
SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS 42 TO 50.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY
IN THE NORTHWEST LAKE-EFFECT BELTS. LOWS 26 TO 37...COOLEST INTERIOR
WEST.

MONDAY...RAIN SHOWERS LIKELY...MIXED WITH SNOW AT TIMES...IN THE
NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO
46.

TUESDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE-
EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST
HALF. HIGHS 34 TO 42.

WEDNESDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND
LAKE-EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 32...COOLEST INTERIOR
WEST HALF. HIGHS 33 TO 42.

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