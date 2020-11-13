LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 437 PM EST FRI NOV 13 2020 /337 PM CST FRI NOV 13 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES IN EFFECT SATURDAY INTO EARLY SUNDAY FOR SOUTHEAST UPPER MICHIGAN... TONIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING...THEN CLEARING. LOWS MAINLY IN THE 20S. SATURDAY...BREEZY. INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON. HIGHS 40 TO 46. SATURDAY NIGHT...RAIN SHOWERS...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. THE RAIN SHOWERS OVER THE WEST WILL MIX WITH SNOW OR CHANGE TO SNOW OVERNIGHT. BREEZY WITH LOWS 28 TO 37...COLDEST WEST. SUNDAY...WINDY. SNOW SHOWERS WEST...POSSIBLY MIXED WITH RAIN...THEN DIMINISHING. RAIN SHOWERS EAST HALF...MIXING WITH OR CHANGING TO SNOW. EARLY HIGHS 34 TO 44...WARMEST EAST...THEN TEMPERATURES FALLING TO 25 TO 30 WEST AND TO AROUND 35 EAST. SUNDAY NIGHT...BREEZY...EXCEPT WINDY NEAR LAKE SUPERIOR. SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE WEST-NORTHWEST WIND SNOW BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN IN THE EARLY EVENING EAST. LOWS MAINLY IN THE 20S. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS IN THE 30S. TUESDAY...BREEZY AND CHILLY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 18 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 25 TO 33. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 33 TO 41.