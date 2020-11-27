LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/27/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
351 PM EST FRI NOV 27 2020 /251 PM CST FRI NOV 27 2020/

TONIGHT...A LIGHT WINTRY MIX POSSIBLE EAST THIS EVENING.
OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30...EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR
WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN CLEARING. HIGHS
IN THE 40S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR IN THE EVENING...WITH CLOUDS
INCREASING LATE. LOWS AROUND 30.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...POSSIBLY MIXED
WITH LIGHT FREEZING DRIZZLE. HIGHS 34 TO 41.

SUNDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...WITH SNOW
SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE
MID 20S...EXCEPT AROUND 18 INTERIOR WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE
NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 24 TO 30.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24...EXCEPT 12 TO 18
INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 36.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25. HIGHS IN THE MID 30S.

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