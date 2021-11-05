LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/5/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 312 PM EDT FRI NOV 5 2021 /212 PM CDT FRI NOV 5 2021/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY AFTERNOON FOR DELTA AND SCHOOLCRAFT COUNTIES... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. LOWS 38 TO 45. SATURDAY...MILD. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY SUNNY WEST AND SOUTH CENTRAL IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS...EXCEPT DRY SOUTH CENTRAL. HIGHS 51 TO 56. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST IN THE EVENING. LOWS 33 TO 40...EXCEPT IN THE LOW 40S ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. SUNDAY...MILD. PARTLY CLOUDY. HIGHS 55 TO 65. SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 45. MONDAY...REMAINING MILD. PARTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 62...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY EAST. LOWS 36 TO 45. HIGHS 47 TO 53. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 33 INTERIOR...AND 33 TO 39 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE UPPER 40S.