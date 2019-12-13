LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/13/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
441 PM EST FRI DEC 13 2019 /341 PM CST FRI DEC 13 2019/

TONIGHT...SNOW SHOWERS DEVELOPING WEST EARLY IN THE EVENING. PATCHY
FOG WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE CENTRAL AND
EAST BY LATE EVENING. CLOUDY. LOWS 16 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SNOW SHOWERS WEST. OVER THE CENTRAL AND EAST...A CHANCE
OF SNOW SHOWERS...MIXED WITH FREEZING DRIZZLE IN THE MORNING. CLOUDY.
HIGHS 22 TO 31...WARMEST EAST.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY SOUTH CENTRAL...THEN
BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 5 ABOVE TO 17...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS IN THE
MORNING...THEN DIMINISHING IN THE AFTERNOON. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE.
HIGHS 13 TO 22...COLDEST WEST.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER
THE KEWEENAW AND EAST OF GRAND MARAIS EARLY. LOWS 6 BELOW TO 12 ABOVE
ZERO....COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
NORTHWEST...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 15 TO 25...WARMEST EAST.

TUESDAY...BECOMING BLUSTERY NEAR LAKE SUPERIOR WITH SNOW SHOWERS
INCREASING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS
ZERO TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 22...WARMEST
EAST.

WEDNESDAY...SNOW SHOWERS DIMINISHING IN THE WEST TO NORTHWEST WIND
SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO 10 ABOVE
ZERO...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 13 TO 21.

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