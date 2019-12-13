LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/13/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 441 PM EST FRI DEC 13 2019 /341 PM CST FRI DEC 13 2019/ TONIGHT...SNOW SHOWERS DEVELOPING WEST EARLY IN THE EVENING. PATCHY FOG WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND FREEZING DRIZZLE CENTRAL AND EAST BY LATE EVENING. CLOUDY. LOWS 16 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SNOW SHOWERS WEST. OVER THE CENTRAL AND EAST...A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MIXED WITH FREEZING DRIZZLE IN THE MORNING. CLOUDY. HIGHS 22 TO 31...WARMEST EAST. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY SOUTH CENTRAL...THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 5 ABOVE TO 17...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS IN THE MORNING...THEN DIMINISHING IN THE AFTERNOON. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 13 TO 22...COLDEST WEST. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST OF GRAND MARAIS EARLY. LOWS 6 BELOW TO 12 ABOVE ZERO....COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 15 TO 25...WARMEST EAST. TUESDAY...BECOMING BLUSTERY NEAR LAKE SUPERIOR WITH SNOW SHOWERS INCREASING IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 22...WARMEST EAST. WEDNESDAY...SNOW SHOWERS DIMINISHING IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 13 TO 21.