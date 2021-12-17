STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
332 PM EST FRI DEC 17 2021 /232 PM CST FRI DEC 17 2021/

TONIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO
23...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 24
TO 31.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS
PRIMARILY NEAR AND ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 6 TO 22...COLDEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR EARLY. HIGHS 24 TO 32.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
OVER THE KEWEENAW AND EAST. LOWS 15 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST.
BREEZY. HIGHS 25 TO 36...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN
THE SINGLE DIGITS TO UPPER TEENS...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO
24...WARMEST EAST HALF.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY EAST.
LOWS IN THE SINGLE DIGITS TO UPPER TEENS...COLDEST INTERIOR WEST.
HIGHS 16 TO 24.