LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/27/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 339 PM EST FRI DEC 27 2019 /239 PM CST FRI DEC 27 2019/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 13 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...BECOMING CLOUDY. SNOW AND RAIN DEVELOPING IN THE AFTERNOON WEST AND CENTRAL. REMAINING DRY EAST. HIGHS 35 TO 38. SATURDAY NIGHT...A MIX OF SNOW...RAIN...AND FREEZING RAIN... BECOMING ALL RAIN AFTER MIDNIGHT. TEMPERATURES AROUND FREEZING IN THE EVENING...RISING TO THE MID TO UPPER 30S LATE. SUNDAY...RAIN...DIMINISHING TO DRIZZLE IN THE AFTERNOON. BREEZY OVER THE KEWEENAW AND EAST. HIGHS 38 TO 44. SUNDAY NIGHT...DRIZZLE IN THE EVENING THEN RAIN BECOMING LIKELY. THE RAIN WILL MIX WITH SNOW OVER THE WEST LATE. LOWS 33 TO 37. MONDAY...A MIX OF RAIN AND SNOW...BECOMING ALL SNOW WEST BY AFTERNOON. HIGHS IN THE MID 30S. TUESDAY...SNOW LIKELY...ESPECIALLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE- EFFECT BELTS. CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 26 TO 32. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE TEENS. HIGHS AROUND 30.