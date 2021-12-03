LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 335 PM EST FRI DEC 3 2021 /235 PM CST FRI DEC 3 2021/ ...THERE IS A WINTER WEATHER ADVISORY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY FOR WESTERN CHIPPEWA COUNTY... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST BECOMING NUMEROUS. LOWS 19 TO 30...COOLEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL... DIMINISHING IN THE AFTERNOON. SNOW SHOWERS EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 34. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE EVENING. SNOW DEVELOPING WEST AFTER MIDNIGHT...REACHING CENTRAL LATE. LOWS 15 TO 24. SUNDAY...SNOW. HIGHS 28 TO 34. SUNDAY NIGHT...SNOW LIKELY ACROSS THE NORTH HALF...A CHANCE OF SNOW SOUTH HALF. LOWS 13 TO 25...COLDEST WEST HALF. MONDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY...EXCEPT A CHANCE FAR SOUTH. PATCHY BLOWING SNOW. EARLY HIGHS 22 TO 30...COLDEST WEST...THEN TEMPERATURES FALLING TO 15 TO 24 BY LATE AFTERNOON. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST OF MUNISING. LOWS 6 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 22. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 2 BELOW TO 12...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.