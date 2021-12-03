LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/3/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
335 PM EST FRI DEC 3 2021 /235 PM CST FRI DEC 3 2021/

...THERE IS A WINTER WEATHER ADVISORY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY
FOR WESTERN CHIPPEWA COUNTY...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS WEST
AND NORTH CENTRAL. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST BECOMING NUMEROUS.
LOWS 19 TO 30...COOLEST INTERIOR WEST HALF.

SATURDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL...
DIMINISHING IN THE AFTERNOON. SNOW SHOWERS EAST. MOSTLY CLOUDY.
HIGHS 25 TO 34.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN
THE EVENING. SNOW DEVELOPING WEST AFTER MIDNIGHT...REACHING CENTRAL
LATE. LOWS 15 TO 24.

SUNDAY...SNOW. HIGHS 28 TO 34.

SUNDAY NIGHT...SNOW LIKELY ACROSS THE NORTH HALF...A CHANCE OF SNOW
SOUTH HALF. LOWS 13 TO 25...COLDEST WEST HALF.

MONDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY...EXCEPT A
CHANCE FAR SOUTH. PATCHY BLOWING SNOW. EARLY HIGHS 22 TO
30...COLDEST WEST...THEN TEMPERATURES FALLING TO 15 TO 24 BY LATE
AFTERNOON.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW
AND EAST OF MUNISING. LOWS 6 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 22.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST.
LOWS 2 BELOW TO 12...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.

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