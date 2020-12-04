LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/4/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 316 PM EST FRI DEC 4 2020 /216 PM CST FRI DEC 4 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOWBELTS WITH SOME FREEZING DRIZZLE ALSO POSSIBLE. LOWS IN THE 20S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 28 TO 34. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 24...COOLEST OVER THE WESTERN INTERIOR AND WARMEST NEAR THE GREAT LAKES. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 36. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EVENING. LOWS 19 TO 28. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 35. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 29. HIGHS 35 TO 39. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 32. HIGHS AROUND 40.