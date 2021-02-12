LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/12/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 412 PM EST FRI FEB 12 2021 /312 PM CST FRI FEB 12 2021/ ...WINTER STORM WARNING AND ADVISORIES FOR LAKE EFFECT SNOW OVER EAST CENTRAL UPPER MICHIGAN TONIGHT AND SATURDAY... TONIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND THE EAST HALF. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE...MAINLY SATURDAY. LOWS FROM 15 BELOW INTERIOR WEST TO 8 ABOVE EAST. HIGHS FROM 2 BELOW WEST TO 17 ABOVE EAST. SATURDAY...SNOW CENTRAL AND EAST...HEAVIEST EAST CENTRAL...ESPECIALLY NEAR MANISTIQUE. CHANCE OF SNOW WEST. SATURDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND THE EAST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 17 BELOW INTERIOR WEST TO NEAR ZERO EAST WITH WIND CHILLS 25 BELOW TO 35 BELOW. SUNDAY...BITTER COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS FROM 4 BELOW WEST TO 10 ABOVE EAST. WIND CHILLS 25 BELOW TO 35 BELOW WEST HALF IN THE MORNING. SUNDAY NIGHT...BITTER COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS FROM 20 BELOW INTERIOR WEST TO ZERO TO 7 BELOW EAST AND NEAR LAKE SUPERIOR. WASHINGTONS BIRTHDAY...CONTINUED COLD. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 4 TO 12 ABOVE. WIND CHILLS 20 BELOW TO 35 BELOW ZERO IN THE MORNING...COLDEST INTERIOR WEST HALF. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 15 BELOW INTERIOR WEST TO ZERO TO 5 BELOW ZERO EAST. HIGHS 12 TO 19. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 10 BELOW INTERIOR WEST TO ZERO TO 5 ABOVE NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 16 TO 22.