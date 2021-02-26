LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 339 PM EST FRI FEB 26 2021 /239 PM CST FRI FEB 26 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE UPPER 20S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON SOUTH CENTRAL. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. HIGHS RANGING FROM THE MID 30S IN THE COPPER COUNTRY TO THE UPPER 40S SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW LATE. LOWS 24 TO 30. SUNDAY...CLOUDY. SNOW EXPECTED...POSSIBLY HEAVY AT TIMES...MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 30S. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST...AND IN THE TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. TUESDAY...PARTLY CLOUDY AND BREEZY. LOWS MAINLY IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. BECOMING MUCH WARMER BY AFTERNOON. HIGHS 35 TO 45...WARMEST WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 35 TO 43.