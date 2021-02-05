LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/5/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
444 PM EST FRI FEB 5 2021 /344 PM CST FRI FEB 5 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY TONIGHT FOR PORTIONS OF NORTHWEST UPPER
MICHIGAN...

...WINTER WEATHER ADVISORY THROUGH SATURDAY MORNING FOR PORTIONS OF
EASTERN UPPER MICHIGAN...

...WIND CHILL ADVISORY LATE TONIGHT AND SATURDAY MORNING FOR
PORTIONS OF WESTERN UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE
NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY
SOUTH CENTRAL. LOWS 10 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND
WARMEST EAST. WIND CHILL VALUES AS LOW AS 30 BELOW ZERO INTERIOR WEST
OVERNIGHT.

SATURDAY...VERY COLD. BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS AND AREAS OF
BLOWING SNOW IN THE WEST WIND SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE.
HIGHS 0 TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST. WIND
CHILL VALUES AS LOW AS 30 BELOW ZERO INTERIOR WEST IN THE MORNING.

SATURDAY NIGHT AND SUNDAY...CONTINUED VERY COLD. SNOW SHOWERS AND
PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. LOWS 18 BELOW ZERO TO 3 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND
WARMEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. HIGHS ZERO TO 13 ABOVE...COLDEST
FAR WEST AND WARMEST EAST. WIND CHILL VALUES AS LOW AS 30 BELOW ZERO
INTERIOR WEST HALF LATE SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING.

SUNDAY NIGHT...CONTINUED VERY COLD. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING
SNOW IN THE WEST WIND SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO
TO 18 BELOW...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILL VALUES AS LOW AS 30
BELOW ZERO INTERIOR WEST HALF.

MONDAY...CONTINUED VERY COLD. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW
OVER THE KEWEENAW PENINSULA. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS ZERO TO
13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILL VALUES AS LOW AS
30 BELOW ZERO INTERIOR WEST HALF IN THE MORNING.

TUESDAY...CONTINUED VERY COLD. SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND
SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 20 BELOW ZERO...
COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS ZERO TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST.

WEDNESDAY...CONTINUED VERY COLD. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND
SNOWBELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 18 BELOW
ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS ZERO TO 12 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

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