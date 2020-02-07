LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/7/2020

Weather
Posted: / Updated: 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
408 PM EST FRI FEB 7 2020 /308 PM CST FRI FEB 7 2020/

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS WEST AND NORTH...DIMINISHING LATE.
BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 18 BELOW TO 6 ABOVE ZERO...COLDEST
INTERIOR WEST AND FAR EAST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SNOW SHOWERS NEAR LAKE MICHIGAN. HIGHS 11 TO 24...COLDEST FAR EAST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
EAST...AND ALSO OVER THE KEWEENAW LATE. LOWS 4 ABOVE TO 15...COLDEST
IN THE INTERIOR.

SUNDAY...SNOW BECOMING LIKELY CENTRAL AND EAST. A CHANCE OF SNOW
WEST. HIGHS IN THE 20S.

SUNDAY NIGHT...SNOW ENDING FROM WEST TO EAST EARLY. LOWS 5 TO
24...COLDEST INTERIOR WEST.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 31.

TUESDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND
SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 23. HIGHS 23 TO 31.

WEDNESDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND
SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 19. HIGHS 20 TO 29.

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