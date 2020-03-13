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LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/13/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
449 PM EDT FRI MAR 13 2020 /349 PM CDT FRI MAR 13 2020/

...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE KEWEENAW INTO TONIGHT...

...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT THROUGH EARLY SATURDAY MORNING
FOR ALGER AND LUCE COUNTIES...

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. LOWS 16
TO 26.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. HIGHS 26 TO 34.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 20.

SUNDAY...PARTLY SUNNY. HIGHS 28 TO 36.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW BY DAYBREAK. LOWS
16 TO 23.

MONDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. HIGHS 37 TO 42.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH PARTIAL CLEARING BY LATER IN THE DAY
WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS ENDING EARLY. LOWS IN THE TEENS AND
20S. HIGHS IN THE 30S AND 40S.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 21...COLDEST IN THE INTERIOR
WEST. HIGHS IN THE 30S TO AROUND 40.

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