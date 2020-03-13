LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 449 PM EDT FRI MAR 13 2020 /349 PM CDT FRI MAR 13 2020/ ...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE KEWEENAW INTO TONIGHT... ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT THROUGH EARLY SATURDAY MORNING FOR ALGER AND LUCE COUNTIES... TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. LOWS 16 TO 26. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. HIGHS 26 TO 34. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 20. SUNDAY...PARTLY SUNNY. HIGHS 28 TO 36. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW BY DAYBREAK. LOWS 16 TO 23. MONDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. HIGHS 37 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH PARTIAL CLEARING BY LATER IN THE DAY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS ENDING EARLY. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 30S AND 40S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 21...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 30S TO AROUND 40.