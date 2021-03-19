LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/19/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 429 PM EDT FRI MAR 19 2021 /329 PM CDT FRI MAR 19 2021/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 24 TO 32...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...BREEZY AND MILD. SUNNY. HIGHS 42 TO 61...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. SATURDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY AND CONTINUED BREEZY. LOWS 30 TO 37. SUNDAY...WINDY AND MILD. INCREASING CLOUDS. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE FAR WEST. HIGHS 42 TO 64...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. SUNDAY NIGHT...CHANCE OF RAIN. MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 41. MONDAY...A CHANCE OF RAIN. MOSTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 42. HIGHS 42 TO 55...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. TUESDAY...INCREASING CHANCES OF RAIN...ESPECIALLY IN THE AFTERNOON AND EVENING. SNOW MAY MIX WITH RAIN WEST EARLY. LOWS 32 TO 37. HIGHS 39 TO 50. WEDNESDAY...CHANCE OF RAIN AND SNOW WEST. CHANCE OF RAIN EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 40. HIGHS 36 TO 48.