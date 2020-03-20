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LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/20/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
318 PM EDT FRI MAR 20 2020 /218 PM CDT FRI MAR 20 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY WEST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EAST
HALF. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MARQUETTE. LOWS 3 BELOW
TO 17 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 27 TO
32. LOWS 9 TO 18.

SUNDAY AND SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE
OF RAIN OR SNOW FAR WEST AND NORTH. HIGHS 34 TO 40. LOWS IN THE 20S.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 45.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS IN THE
20S. HIGHS 38 TO 47.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 28 TO
33. HIGHS 39 TO 49.

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