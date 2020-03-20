LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 318 PM EDT FRI MAR 20 2020 /218 PM CDT FRI MAR 20 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY WEST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EAST HALF. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MARQUETTE. LOWS 3 BELOW TO 17 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 27 TO 32. LOWS 9 TO 18. SUNDAY AND SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN OR SNOW FAR WEST AND NORTH. HIGHS 34 TO 40. LOWS IN THE 20S. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 45. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS IN THE 20S. HIGHS 38 TO 47. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 28 TO 33. HIGHS 39 TO 49.