LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/27/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
409 PM EDT FRI MAR 27 2020 /309 PM CDT FRI MAR 27 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING...THEN INCREASING CLOUDS
OVERNIGHT. PATCHY FOG REFORMING THIS EVENING CENTRAL. LOWS 27 TO 34.

SATURDAY...RAIN SPREADING IN FROM THE SOUTH...ESPECIALLY IN THE
AFTERNOON. PATCHY FOG IN THE MORNING CENTRAL. HIGHS IN THE 40S.

SATURDAY NIGHT...RAIN. RAIN MIXING WITH SNOW LATE IN THE WEST. LOWS
32 TO 37.

SUNDAY...RAIN LIKELY CENTRAL AND EAST BECOMING MIXED WITH SNOW.
SNOW LIKELY WEST...MIXED WITH RAIN. BECOMING BLUSTERY NEAR LAKE
SUPERIOR. HIGHS 37 TO 48...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST.

SUNDAY NIGHT...SCATTERED SNOW AND RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE
EVENING. BLUSTERY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 25 TO 32.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 48...COOLEST NORTH AND EAST.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 35 TO 50...COOLEST
ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INLAND WEST.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS.
LOWS 25 TO 33. HIGHS 35 TO 50...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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