LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 508 PM EST FRI MAR 6 2020 /408 PM CST FRI MAR 6 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 2 TO 22...COLDEST IN THE EAST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS 39 TO 50...COOLEST IN THE EAST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. SUNDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 55. SUNDAY NIGHT...CLOUDY WITH INCREASING CHANCES OF RAIN...POTENTIALLY BECOMING A WINTRY MIX BY THE EARLY MORNING HOURS. LOWS 22 TO 36...COLDEST IN THE KEWEENAW PENINSULA. MONDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. HIGHS 29 TO 47...COOLEST IN THE KEWEENAW PENINSULA. TUESDAY...CLOUDS DECREASING THROUGHOUT THE DAY. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS 27 TO 40...WARMEST ALONG THE WISCONSIN BORDER. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW OR RAIN. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 30S AND 40S.