LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/10/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
414 PM EDT FRI APR 10 2020 /314 PM CDT FRI APR 10 2020/

...WINTER STORM WATCH WEST HALF FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY
NIGHT...

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 28.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 55.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW...MAINLY SOUTH.
LOWS 26 TO 35.

SUNDAY...RAIN LIKELY WEST AND CENTRAL...BECOMING MIXED WITH SNOW
WEST HALF. CHANCE OF RAIN EAST. CLOUDY. HIGHS 37 TO 47.

SUNDAY NIGHT...SNOW WEST HALF. RAIN...POSSIBLY MIXED SNOW OR
FREEZING RAIN EAST HALF. LOWS 28 TO 38.

MONDAY...SNOW...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EAST IN THE MORNING.
BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW. HIGHS 30 TO 40.

TUESDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY WITH PATCHY BLOWING
SNOW...MAINLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 32 TO 36.

WEDNESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE NORTHWEST WIND
LAKE EFFECT BELTS. LOWS 10 TO 20. HIGHS 25 TO 33.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Coronavirus by County

More Viewer

Sights and Sounds

April 10 Sunrise

Thumbnail for the video titled "April 10 Sunrise"

April 8, 2020

Thumbnail for the video titled "April 8, 2020"

April 7

Thumbnail for the video titled "April 7"

April 6

Thumbnail for the video titled "April 6"