LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 414 PM EDT FRI APR 10 2020 /314 PM CDT FRI APR 10 2020/ ...WINTER STORM WATCH WEST HALF FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY NIGHT... TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 28. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 46 TO 55. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW...MAINLY SOUTH. LOWS 26 TO 35. SUNDAY...RAIN LIKELY WEST AND CENTRAL...BECOMING MIXED WITH SNOW WEST HALF. CHANCE OF RAIN EAST. CLOUDY. HIGHS 37 TO 47. SUNDAY NIGHT...SNOW WEST HALF. RAIN...POSSIBLY MIXED SNOW OR FREEZING RAIN EAST HALF. LOWS 28 TO 38. MONDAY...SNOW...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EAST IN THE MORNING. BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW. HIGHS 30 TO 40. TUESDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY WITH PATCHY BLOWING SNOW...MAINLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28. HIGHS 32 TO 36. WEDNESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 10 TO 20. HIGHS 25 TO 33.