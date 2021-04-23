LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/23/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 347 PM EDT FRI APR 23 2021 /247 PM CDT FRI APR 23 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS MIXING WITH SNOW LATE...MAINLY WEST HALF. LOWS 32 TO 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN LIKELY...MIXING WITH AND THEN CHANGING OVER TO SNOW WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 35 TO 54...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH AND EAST. FALLING TEMPERATURES THROUGH THE DAY. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE EVENING EAST. LOWS 19 TO 28. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 49...COOLEST NORTH CENTRAL AND EAST. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW LATE WEST. LOWS 25 TO 33. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY WEST AND A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY. HIGHS 47 TO 54. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN. LOWS 38 TO 45. HIGHS 50 TO 66...WARMEST WEST HALF INTERIOR. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. LOWS 35 TO 42. HIGHS 46 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.