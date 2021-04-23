LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/23/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
347 PM EDT FRI APR 23 2021 /247 PM CDT FRI APR 23 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS MIXING WITH SNOW
LATE...MAINLY WEST HALF. LOWS 32 TO 40.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN LIKELY...MIXING WITH AND THEN
CHANGING OVER TO SNOW WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 35 TO
54...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH AND EAST. FALLING TEMPERATURES
THROUGH THE DAY.

SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS
LIKELY IN THE EVENING EAST. LOWS 19 TO 28.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 49...COOLEST NORTH
CENTRAL AND EAST.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW LATE WEST. LOWS 25
TO 33.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY WEST AND A CHANCE OF
RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY. HIGHS
47 TO 54.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN. LOWS 38 TO 45. HIGHS 50
TO 66...WARMEST WEST HALF INTERIOR.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. LOWS 35 TO 42.
HIGHS 46 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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