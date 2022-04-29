STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
333 PM EDT FRI APR 29 2022 /233 PM CDT FRI APR 29 2022/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE. LOWS
36 TO 45.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BREEZY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS WEST HALF. HIGHS 49 TO 61...WARMEST EAST.

SATURDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY WITH A SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS. LOWS 38 TO 44.

SUNDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. HIGHS 43 TO 54...COOLEST NEAR THE
GREAT LAKES SHORELINES.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST.
LOWS 35 TO 42.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 57...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 33 TO 40.
HIGHS 40 TO 50.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 29 TO 37. HIGHS 42 TO
57...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.