LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/3/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 440 PM EDT FRI APR 3 2020 /340 PM CDT FRI APR 3 2020/ TONIGHT...RAIN SPREADING EAST ACROSS UPPER MICHIGAN...THEN BECOMING MIXED WITH AND CHANGING TO SNOW AND SOME FREEZING RAIN. MOSTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...DECREASING CLOUDS FROM THE WEST. LIGHT MIXED PRECIPITATION EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS 35 TO 49...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 15 TO 27...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY SUNNY AND WARMER. HIGHS 40 TO 55...WARMEST INTERIOR WEST HALF AND COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND OVER THE TIP OF THE KEWEENAW. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 34. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 41 TO 54...WARMEST INTERIOR. TUESDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY IN THE MORNING. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS 40 TO 56....WARMEST INTERIOR WEST HALF. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. SNOW MAY MIX WITH RAIN EARLY. LOWS 30 TO 38. HIGHS 40 TO 53. THURSDAY...A CHANCE OF SNOW OR RAIN SHOWERS. LOWS 28 TO 34. HIGHS 38 TO 45.