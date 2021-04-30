LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/30/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 340 PM EDT FRI APR 30 2021 /240 PM CDT FRI APR 30 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR THIS EVENING...THEN CLOUDS INCREASING FROM WEST TO EAST OVERNIGHT. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS RANGING FROM 32 EAST TO 44 WEST. SATURDAY...BREEZY AND WARMER. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST IN THE MORNING...THEN BECOMING SUNNY IN THE AFTERNOON. HIGHS RANGING FROM THE MID 50S EAST TO THE MID TO UPPER 70S INTERIOR WEST. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 47. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE MORNING...THEN RAIN SHOWERS LIKELY IN THE AFTERNOON. HIGHS 45 TO 58...WARMEST INTERIOR WEST. SUNDAY NIGHT...CLOUDY WITH RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 37 TO 43. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. HIGHS AROUND 50. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. HIGHS MAINLY IN THE 50S...EXCEPT COOLER BY LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 29 TO 36. HIGHS 43 TO 54...WARMEST SOUTH CENTRAL.