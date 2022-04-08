STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 347 PM EDT FRI APR 8 2022 /247 PM CDT FRI APR 8 2022/ TONIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY NEAR LAKE SUPERIOR...THEN SNOW DIMINISHING FROM WEST TO EAST AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 20S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING CLEAR BY AFTERNOON WEST. CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL IN THE MORNING. HIGHS 32 TO 44...WARMEST SOUTH CENTRAL AND INTERIOR WEST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 14 TO 27...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 50. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 36. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 48 TO 54...EXCEPT 40 TO 45 IN THE KEWEENAW. . TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30. HIGHS 48 TO 54...EXCEPT 40 TO 45 IN THE KEWEENAW. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 48 TO 54...EXCEPT 40 TO 45 IN THE KEWEENAW. $$ WFO MQT