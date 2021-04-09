LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 403 PM EDT FRI APR 9 2021 /303 PM CDT FRI APR 9 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME PATCHY FOG AND SCATTERED RAIN SHOWERS. LOWS NEAR 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON...AND RAIN SHOWERS LIKELY SOUTH CENTRAL LATE. HIGHS IN THE 50S. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 36 TO 46...COOLEST WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 46 TO 58...WARMEST SOUTH AND EAST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 46 TO 56...WARMEST SOUTH AND EAST. MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN...WITH A CHANCE OF SNOW MIXING IN OVER THE INTERIOR WEST. LOWS 35 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...WITH A CHANCE OF SNOW MIXING IN OVER THE INTERIOR WEST EARLY. HIGHS IN THE 40S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...WITH A CHANCE OF SNOW MIXING IN OVER THE WEST HALF EARLY. LOWS 28 TO 33. HIGHS 44 TO 51.