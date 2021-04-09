LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/9/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
403 PM EDT FRI APR 9 2021 /303 PM CDT FRI APR 9 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME PATCHY FOG AND SCATTERED RAIN
SHOWERS. LOWS NEAR 40.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE
AFTERNOON...AND RAIN SHOWERS LIKELY SOUTH CENTRAL LATE. HIGHS IN THE
50S.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 36 TO
46...COOLEST WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 46 TO
58...WARMEST SOUTH AND EAST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 46 TO
56...WARMEST SOUTH AND EAST.

MONDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN...WITH A CHANCE OF SNOW
MIXING IN OVER THE INTERIOR WEST. LOWS 35 TO 42.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...WITH A CHANCE
OF SNOW MIXING IN OVER THE INTERIOR WEST EARLY. HIGHS IN THE 40S.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...WITH A CHANCE
OF SNOW MIXING IN OVER THE WEST HALF EARLY. LOWS 28 TO 33. HIGHS 44
TO 51.

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