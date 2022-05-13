STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 506 PM EDT FRI MAY 13 2022 /406 PM CDT FRI MAY 13 2022/ .TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS MAINLY CENTRAL WITH LOCALIZED FLOODING POSSIBLE. SOME PATCHY FOG LATE. LOWS IN THE 50S...EXCEPT 45 TO 50 OVER THE TIP OF THE KEWEENAW AND NEAR LAKE MICHIGAN. .SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS MAINLY IN THE 70S. .SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 10 TO 50. .SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 72...EXCEPT 57 TO 66 ALONG LAKE SUPERIOR. .SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 49. .MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S...EXCEPT 40S IN THE KEWEENAW. .TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 42. HIGHS 53 TO 63 EXCEPT 48 TO 53 IN THE KEWEENAW. .WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS IN THE 50S AND 60S. $$ GS