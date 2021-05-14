LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/14/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 407 PM EDT FRI MAY 14 2021 /307 PM CDT FRI MAY 14 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS EARLY IN THE EAST. LOWS IN THE LOWER 40S. SATURDAY...INCREASING CLOUDS WITH ISOLATED SHOWERS WEST HALF...OTHERWISE PARTLY CLOUDY EAST. HIGHS 58 TO 70...WARMEST EAST. SATURDAY NIGHT...ISOLATED SHOWERS SOUTH AND EAST...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 58 TO 73...COOLEST ALONG THE LAKESHORES. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 49. MONDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 58 TO 77...COOLEST ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 52. HIGHS 62 TO 80...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 46 TO 54. HIGHS 65 TO 82...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST ALONG THE LAKESHORES.