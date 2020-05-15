LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 349 PM EDT FRI MAY 15 2020 /249 PM CDT FRI MAY 15 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG. LOWS 35 TO 41. SATURDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 51 TO 66...WARMEST INLAND FROM THE GREAT LAKES. SATURDAY NIGHT...RAIN BECOMES LIKELY FROM WEST TO EAST. LOWS 37 TO 45. SUNDAY...CLOUDY WITH RAIN LIKELY...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 50S. SUNDAY NIGHT...BECOMING PARTY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN CENTRAL AND EAST BEFORE MIDNIGHT. LOWS 35 TO 44. MONDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 53 TO 67...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 42. HIGHS 57 TO 74...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS 61 TO 80...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.