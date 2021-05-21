LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 342 PM EDT FRI MAY 21 2021 /242 PM CDT FRI MAY 21 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG. SHOWERS LIKELY AND SCATTERED THUNDERSTORMS POSSIBLE FOR WEST HALF. LOWS IN THE MID 60S EXCEPT 50S ALONG THE LAKESHORES. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY EARLY THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. PATCHY DENSE FOG POSSIBLE EARLY. HIGHS 70 TO 82. COOLEST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. TURNING COOLER. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS AFTER MIDNIGHT. LOWS 38 TO 56...COOLEST NORTH. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. MUCH COOLER. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS UPPER 40S NEAR LAKE SUPERIOR TO AROUND 65 SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 42 TO 48. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. WARMER. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON WEST. HIGHS 60 TO 80...WARMEST INTERIOR WEST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 42 TO 50. HIGHS 68 TO 84...WARMEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. COOLER. LOWS 45 TO 57. HIGHS 55 TO 72...WARMEST INTERIOR CENTRAL.